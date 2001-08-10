Мошенник из Биробиджана взял у сахалинки предоплату за щенка и перестал выходить на связь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска установили подозреваемого в дистанционном мошенничестве – жертвой стала 32-летняя местная жительница, которая искала щенка через интернет.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный продавец взял с неё предоплату и исчез. Благодаря совместной работе оперативников областного УМВД и городского управления уголовного розыска личность злоумышленника установили быстро – им оказался 38-летний житель Биробиджана.

Как выяснилось, потерпевшая нашла объявление о продаже щенка по привлекательной цене. Она связалась с «продавцом», договорилась о покупке за 15 000 рублей и перевела предоплату в размере 5 000 рублей на указанный счёт. Сразу после получения денег мошенник перестал отвечать на звонки и сообщения. Полицейские выехали в служебную командировку в Биробиджан, задержали подозреваемого и сейчас проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.