Сахалинец оформил на знакомого карту и привязал к своему телефону чтобы красть деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровск-Сахалинском завершили расследование уголовного дела против 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже денег с банковского счёта своего знакомого. По версии следствия, он попросил приятеля оформить на себя банковскую карту якобы для временного пользования – сам же при заполнении анкеты указал собственный номер мобильного телефона. Так обвиняемый получил полный доступ к онлайн-банку товарища и мог распоряжаться его деньгами.

Даже после того как карту вернули законному владельцу, номер телефона злоумышленника остался привязанным к счёту. Когда на баланс знакомого поступило 10 000 рублей, фигурант в тот же момент перевёл 9 900 рублей на свой другой счёт – и не сообщил об этом потерпевшему. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, действия обвиняемого квалифицировали по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.