Школьник из Холмска угнал велосипед в Южно-Сахалинске чтобы успеть на автобус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу велосипеда. В полицию обратился 46-летний местный житель – он сообщил, что неизвестный похитил его двухколёсный транспорт стоимостью 18 000 рублей. Оперативники быстро установили подозреваемого – им оказался 16-летний подросток из Холмска.
Как выяснилось, вечером парень находился в областном центре и понял, что не успевает на последний рейсовый автобус до Холмска. Чтобы добраться домой, он решил найти другой способ передвижения – забрёл во двор одного из домов и заметил велосипед, припаркованный у подъезда. Убедившись, что владелец не пристегнул его замком, подросток без колебаний забрал транспорт и уехал на нём в сторону Холмска. По прибытии он оставил велосипед в неизвестном месте, но полицейские оперативно вычислили его и задержали.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по факту кражи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается – полиция устанавливает местонахождение похищенного имущества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:47 Сегодня Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске
08:55 Сегодня В России закрепили порядок рассмотрения заявлений о неполной занятости
09:34 Сегодня Восемь сахалинских дворов обновят по федеральной программе до конца сентября
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
09:00 26 Августа МТС и Министерство образования на Сахалине подписали соглашение о цифровом развитии образования и культуры
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:50 Сегодня Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
- 10:42 Вчера Выставка "Писатели-юбиляры" открылась в главной библиотеке Сахалинской области
- 10:06 31 Августа Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
- 16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?