Школьник из Холмска угнал велосипед в Южно-Сахалинске чтобы успеть на автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу велосипеда. В полицию обратился 46-летний местный житель – он сообщил, что неизвестный похитил его двухколёсный транспорт стоимостью 18 000 рублей. Оперативники быстро установили подозреваемого – им оказался 16-летний подросток из Холмска.

Как выяснилось, вечером парень находился в областном центре и понял, что не успевает на последний рейсовый автобус до Холмска. Чтобы добраться домой, он решил найти другой способ передвижения – забрёл во двор одного из домов и заметил велосипед, припаркованный у подъезда. Убедившись, что владелец не пристегнул его замком, подросток без колебаний забрал транспорт и уехал на нём в сторону Холмска. По прибытии он оставил велосипед в неизвестном месте, но полицейские оперативно вычислили его и задержали.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по факту кражи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается – полиция устанавливает местонахождение похищенного имущества.