Житель Южно-Сахалинска ударил полицейского табуретом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, 20 июня 2026 года сотрудник полиции получил сообщение о противоправном поведении жильцов одного из домов на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Прибыв по указанному адресу, полицейский обнаружил в квартире фигуранта в состоянии алкогольного опьянения и провёл с ним профилактическую беседу.

Позже правоохранитель заметил подозреваемого вместе со знакомым, которые пытались проникнуть в его служебный автомобиль. На законные требования прекратить противоправные действия мужчины ответили агрессией. Когда сотрудник вышел на улицу для пресечения правонарушения, подозреваемый нанёс ему не менее трёх ударов табуретом по голове, причинив физическую боль и телесные повреждения.

После этого фигурант был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, ведомство обращает внимание граждан на то, что применение насилия в отношении представителей власти, включая сотрудников правоохранительных органов, при исполнении ими обязанностей по пресечению правонарушений и охране общественного порядка является уголовно наказуемым деянием. За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. В случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, наказание значительно строже — до десяти лет лишения свободы.