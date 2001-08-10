Сахалинские таможенники изъяли 45 кг товаров для кафе у пассажира из Харбина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские таможенники выявили коммерческую партию товаров, которую пассажир авиарейса из Харбина пытался провезти под видом продукции для личного пользования. Общий вес обнаруженного багажа составил 45 килограммов.
Инспектор таможенного поста в аэропорту Южно-Сахалинска при досмотре сопровождаемого багажа мужчины с помощью рентген-аппарата зафиксировал множество однородных предметов. В чемодане и коробках пассажира находились спецодежда, подставки под горячие блюда, шарики, визитки, палочки для еды, ценники для блюд, наборы одноразовых салфеток, а также продукты питания — лепешки и сахарный сироп.
50-летний мужчина пояснил сотрудникам, что товары приобретены его знакомым в Китае и предназначены для кафе китайской кухни. Сам он, как выяснилось, не знакомился с таможенными правилами и привез коммерческую партию по просьбе владельца сахалинского заведения. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Теперь мужчине грозит штраф и конфискация изъятой продукции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:00 Сегодня Шестеро сахалинцев осуждены за участие в деятельности запрещенной организации
09:14 Сегодня В Сахалинской области стартовала подготовка к отопительному сезону
09:19 Сегодня Банк России изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО
08:32 Сегодня В селе Лесогорское нашли тело 48-летнего мужчины
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
15:19 25 Июня Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 11:22 Сегодня Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
- 10:47 29 Июня На Сахалине прошел вечер юмористических монологов о книгах
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
- 18:11 24 Июня На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?