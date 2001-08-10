Сахалинские таможенники изъяли 45 кг товаров для кафе у пассажира из Харбина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники выявили коммерческую партию товаров, которую пассажир авиарейса из Харбина пытался провезти под видом продукции для личного пользования. Общий вес обнаруженного багажа составил 45 килограммов.

Инспектор таможенного поста в аэропорту Южно-Сахалинска при досмотре сопровождаемого багажа мужчины с помощью рентген-аппарата зафиксировал множество однородных предметов. В чемодане и коробках пассажира находились спецодежда, подставки под горячие блюда, шарики, визитки, палочки для еды, ценники для блюд, наборы одноразовых салфеток, а также продукты питания — лепешки и сахарный сироп.

50-летний мужчина пояснил сотрудникам, что товары приобретены его знакомым в Китае и предназначены для кафе китайской кухни. Сам он, как выяснилось, не знакомился с таможенными правилами и привез коммерческую партию по просьбе владельца сахалинского заведения. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Теперь мужчине грозит штраф и конфискация изъятой продукции.