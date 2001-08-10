Жительница Южно-Сахалинска ответит в суде за покупку наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней горожанки, которая через интернет-магазин приобрела наркотики для личного употребления. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Прокуратурой областного центра утверждено обвинительное постановление по делу местной жительницы 1989 года рождения. Ей инкриминируется состав преступления, квалифицируемый частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели последующего сбыта.
Согласно материалам расследования, в феврале 2026 года обвиняемая, находясь в границах Южно-Сахалинска, воспользовалась собственным мобильным телефоном для выхода в сеть Интернет. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, через один из интернет-магазинов она заказала наркотическое средство, предназначенное исключительно для личного потребления, без намерения его дальнейшей реализации.
Приобретенное вещество женщина хранила при себе вплоть до момента задержания сотрудниками управления Министерства внутренних дел России по городу Южно-Сахалинску. Правоохранители изъяли запрещенное средство в ходе оперативных мероприятий.
В настоящее время все собранные материалы с утвержденным обвинительным постановлением направлены в Южно-Сахалинский городской суд. Теперь судебная инстанция приступит к рассмотрению дела по существу. За совершенное преступление российской уголовной нормой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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