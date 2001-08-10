В Приморье с радаров пропал вертолет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стали известны подробности исчезновения вертолета Robinson R44 в Приморском крае. По информации Telegram-канала SHOT, воздушным судном управляла опытная пилотесса Екатерина, чей общий стаж работы в авиации составляет 15 лет. Вместе с ней на борту находился летчик-наблюдатель Николай, передает РИА VladNews.

Источники уточняют, что экипаж не подавал сигналов бедствия и не сообщал диспетчерам о неполадках вплоть до потери связи.

Маршрут проходил из поселка Терней в поселок Единка. Вертолет, работавший по контракту с ФБУ «Авиалесоохрана», выполнял задачу по разведке местности. В определенный момент связь с бортом прервалась.

Вчера поисковая операция была временно приостановлена из-за наступления темного времени суток в регионе. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, прокуратура начала собственную проверку.