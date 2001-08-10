Тихоокеанское
информационное агентство
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На Сахалине водитель проехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся
10:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмском районе столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл Sharmax

В Холмском районе столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл Sharmax

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск в ночь на 21 июня 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась в 23 часа 10 минут на 85-м километре автодороги.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» двигался в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с мотобайком «Sharmax». За рулём двухколёсного транспортного средства находился 20-летний молодой человек – он не имел права на управление мототранспортом.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку по данному факту.

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