В Холмском районе столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл Sharmax

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск в ночь на 21 июня 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась в 23 часа 10 минут на 85-м километре автодороги.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» двигался в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с мотобайком «Sharmax». За рулём двухколёсного транспортного средства находился 20-летний молодой человек – он не имел права на управление мототранспортом.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку по данному факту.