Предприятие общепита в Южно-Сахалинске сбрасывало сточные воды Христофоровку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла незаконный сброс сточных вод в реку Христофоровка в Южно-Сахалинске. Проверка выявила: местная организация общественного питания сливала дренажные воды с земельного участка и эксплуатируемых помещений прямо в водный объект без специальной очистки и без разрешительных документов.
Руководитель предприятия грубо нарушил требования закона. Компания не получила решения уполномоченного органа о предоставлении водных объектов в пользование и не обеспечила систему очистки. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской областной прокуратуре, по факту нарушений прокурор внес представление руководителю организации.
Виновное должностное лицо понесло наказание. Суд привлек его к административной ответственности сразу по трем статьям: использование водного объекта без документов (ст. 7.6 КоАП РФ), нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) и использование водоохранной зоны с нарушением ограничений (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). Общая сумма штрафа составила 68 тысяч рублей.
Принятые прокуратурой меры дали результат. Юридическое лицо демонтировало водосточную трубу. На сегодняшний день несанкционированный сброс сточных вод в реку Христофоровка полностью прекращен.
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