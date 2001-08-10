Сегодня в Южно-Сахалинске продают корюшку, камбалу и сельдь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 9 июня жители смогут купить свежую рыбу по социальным ценам. Торговые точки откроются в разных районах города – продавцы предложат корюшку, камбалу и сельдь по фиксированным ставкам.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, корюшку отпускают по цене 204 рубля за килограмм. Купить её можно по адресу: улица Пограничная, 26 – возле ТЦ «Янтарь». Торговля начнётся в 10:30.

Камбала обойдётся покупателям в 102 рубля за килограмм, сельдь – в 69 рублей за килограмм. Приобрести эту рыбу жители смогут на проспекте Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8–10) с 13:00. Кроме того, камбалу по той же цене – 102 рубля за килограмм – продают ещё в двух точках: на улице Емельянова, 31/2 (старт в 13:30) и на улице Ленина, 252Б, в ТЦ «Техник» (торговое место Д10) с 14:00.