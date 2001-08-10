Сенатор Шейкин предрек полную замену таксисов на роботов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Беспилотные такси в перспективе заменят традиционные автомобили с водителями на всей территории России, даже несмотря на то, что сейчас технология работает только в экспериментальном режиме, считает зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, сообщает ТАСС.

Сенатор уже сам катался на беспилотном автомобиле. Человек сидел на водительском сиденье, но не прикасался к управлению – все действия выполняла машина. Шейкин признал: ощущения от поездки остались спорными, потому что доверия к такому транспорту пока нет. Однако стремительное развитие технологии, по мнению политика, не оставляет сомнений в грядущих переменах.

Сенатор также напомнил о развитии беспилотных грузоперевозок в стране. «В этом плане мы имеем очень большие перспективы», - отметил Артем Шейкин. Россия, подчеркнул он, обладает серьезным потенциалом для внедрения автономных систем на всех видах коммерческих перевозок.