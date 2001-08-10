Военно-патриотическую игру «Зарница» провели для детей силовиков в Корсаковском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе состоялась военно-патриотическая игра «Зарница» под названием «Школа мужества». Ее участниками выступили дети сотрудников силовых структур, а также воспитанники центров, занимающихся содействием семейному устройству.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС, программа соревнований насчитывала более десяти различных этапов. Участники команд надевали на себя боевую одежду пожарного, поражали мишени, используя потоки воды, преодолевали веревочную переправу. Кроме того, дети упражнялись в сборке и разборке оружия, налаживании связи и учились правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Организаторы отметили, что игра подарила ребятам яркие впечатления, а также позволила им обрести новые знакомства и ценные практические навыки.