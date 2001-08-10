21-летний сахалинец ударил прохожего и выхватил у него телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в грабеже. Ранее в дежурную часть поступило заявление от местного жителя о том, что у него похитили мобильный телефон, применив физическую силу.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, оперативники восстановили картину происшествия. Выяснилось, что в ночное время у одного из питейных заведений города к заявителю подошёл 21-летний незнакомец и предложил отойти в сторону покурить.
Когда молодые люди остались наедине, злоумышленник внезапно выхватил из рук потерпевшего телефон. Молодой человек попытался вернуть свой гаджет, однако фигурант нанёс ему удар и скрылся на автомобиле.
Позже похищенный телефон стоимостью 8 тысяч рублей подозреваемый продал случайным лицам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
