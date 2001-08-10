Тело мужчины нашли на берегу залива Терпения

Следователи Поронайского межрайонного следственного отдела СК России по Сахалинской области выясняют обстоятельства смерти 55-летнего мужчины. Тело погибшего обнаружили на берегу залива Терпения в Поронайском районе. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении региона, по данному факту сотрудники организовали проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти мужчины. Для установления точной причины гибели специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки сотрудники следственного отдела примут процессуальное решение.