11:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело мужчины нашли на берегу залива Терпения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Поронайского межрайонного следственного отдела СК России по Сахалинской области выясняют обстоятельства смерти 55-летнего мужчины. Тело погибшего обнаружили на берегу залива Терпения в Поронайском районе. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении региона, по данному факту сотрудники организовали проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти мужчины. Для установления точной причины гибели специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки сотрудники следственного отдела примут процессуальное решение.

