18 ружей и 64 патрона изъяли росгвардейцы на Сахалине за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжаются проверки по контролю оборота гражданского и служебного оружия. За прошедшую неделю сотрудники регионального управления Росгвардии провели 157 проверок мест хранения оружия гражданами и организациями.
В результате мероприятий у владельцев гражданского оружия выявили ряд нарушений. Наиболее распространенным по-прежнему остается несоблюдение сроков перерегистрации оружия в связи с истечением срока действия разрешительных документов. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, оружие временно изъято, аннулировано одно разрешение на его хранение и ношение. Арсенал изъятого оружия также пополнили владельцы с непогашенной судимостью в Поронайске и не прошедшие своевременное медицинское освидетельствование в Южно-Сахалинске. У них росгвардейцы изъяли 5 гладкоствольных ружей и 3 с нарезным стволом. В Охе за отсутствие регистрации по месту жительства правоохранители изъяли 3 охотничьих ружья. По итогам проведенных проверок сотрудники ведомства изъяли 18 единиц огнестрельного оружия и 64 патрона. Все изъятые единицы оружия помещены на ответственное хранение до устранения владельцами выявленных нарушений. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законодательства. Добровольно сахалинцы сдали 2 ружья и 12 патронов. За предоставлением государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 212 заявлений от граждан и организаций. Рассмотрели сотрудники 206.
Владельцам оружия напоминаем об ответственности за нарушение сроков продления разрешений. С заявлением для выдачи разрешения на новый срок, взамен ранее выданного, необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока действия разрешения.
