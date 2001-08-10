В Холмске наказали вандалов, дважды разгромивших модульный туалет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года на территории города Холмска произошли два акта вандализма, объектом которых стал модульный общественный туалет, расположенный у дома № 37 по улице Советской. В результате бесчинств группы лиц, муниципальному образованию был причинен материальный ущерб в размере 34 000 рублей.
Как выяснили сотрудники ОМВД России «Холмский», к противоправным действиям оказались причастны 23-летняя местная жительница, а также двое несовершеннолетних: 17-летний юноша и 16-летняя девушка. Следствием было установлено, что 8 марта 2025 года 23-летняя фигурантка совместно с 17-летним знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинили погром в туалете, повредив сантехнику и элементы внутренней отделки. Уже 11 марта того же года, та же 23-летняя жительница, встретившись со своей 16-летней знакомой, предложила ей повторить «подвиг», поскольку после первого инцидента в туалете был проведен ремонт. Девушки снова повредили имущество, действуя по уже отработанной схеме.
Следственным отделом ОМВД России «Холмский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ – вандализм, совершенный группой лиц. В ходе расследования были проведены все необходимые следственные действия и сформирована исчерпывающая доказательственная база, полностью изобличающая фигурантов в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время Холмский городской суд, рассмотрев представленные материалы, вынес обвинительный приговор всем троим обвиняемым. Несмотря на то, что ущерб, причиненный вандалами, был полностью возмещен, суд принял во внимание общественную опасность совершенных деяний и назначил реальные меры наказания:
23-летняя фигурантка, являвшаяся организатором и участницей обоих эпизодов вандализма, признана виновной и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Двое несовершеннолетних участников – 17-летний юноша и 16-летняя девушка – также признаны виновными и приговорены к 8 месяцам ограничения свободы каждому. Им установлен ряд строгих ограничений, включая запрет на выезд за пределы Холмского района и обязательное нахождение дома в период с 21:00 до 06:00 ежедневно.
