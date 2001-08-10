14-летняя школьница из Охи обвиняется в краже 220 тысяч рублей со счета знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Оха возбудил уголовное дело против 14-летней местной жительницы – школьница подозревается в краже с банковского счета. Жертвой злоумышленницы стал её знакомый: и похитила оттуда более 220 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, противоправные действия подросток совершила в марте 2026 года. Школьница взяла гаджет своего знакомого, после чего через личный кабинет банковского приложения провела необходимые манипуляции и перевела деньги с его счета на свои нужды. Похищенные средства несовершеннолетняя потратила по своему усмотрению.
Следователи уже квалифицировали деяние по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета. В настоящее время сотрудники СК проводят следственные действия – они закрепляют доказательственную базу по уголовному делу.
