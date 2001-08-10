Сахалинка украла вещей из магазинов почти на 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла две кражи одежды из магазинов, которые совершила одна и та же женщина. Общая сумма ущерба превысила 98 тысяч рублей – злоумышленница похищала куртки и другие вещи, снимая с них антикражные датчики прямо в примерочной.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, первую кражу подозреваемая совершила 11 апреля. Женщина пришла в магазин одежды, присмотрела куртки и взяла их с собой в примерочную кабинку. Там она сняла с товара системы антикражи, сложила вещи в свою сумку и спокойно вышла из магазина. С похищенным имуществом фигурантка скрылась, но позже сотрудники полиции изъяли эти вещи.

Второй эпизод с той же подозреваемой случился 21 апреля. Женщина действовала по похожей схеме – снова похитила товар из магазина. Однако на этот раз она не оставила вещи себе, а продала их незнакомцам прямо на улице и получила за них деньги. Общая сумма ущерба от обеих краж составила 98 тысяч 775 рублей.

Сотрудники полиции возбудили в отношении женщины уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Судья избрал для фигурантки меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские проверяют, не причастна ли задержанная к другим аналогичным преступлениям.