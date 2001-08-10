Сахалинец украл деньги из одежды в раздевалке общественной бани

В Поронайске полицейские раскрыли кражу денег из общественной бани. Женщина лишилась 12 тысяч рублей – злоумышленник нашёл их в её одежде в раздевалке и забрал себе.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, преступление совершил ранее судимый 49-летний местный житель. Мужчина пришёл в баню и решил украсть что-нибудь ценное. Он зашёл в раздевалку, дождался момента, когда рядом никого не оказалось, обыскал одежду потерпевшей и обнаружил там 12 тысяч рублей. Фигурант забрал деньги и сразу покинул место преступления.

Полицейские нашли похищенные деньги, изъяли их и вернули законной владелице. Сотрудники возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Судья избрал для фигуранта меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.