Сахалинка отредактировала фото свой знакомой, выложила в сеть и попала под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района привлекла к ответственности местную жительницу за оскорбление. Женщина отредактировала фото своей знакомой, нанесла на снимок оскорбительную надпись и выложила картинку в открытый доступ в интернете.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, поводом для проверки стало обращение другой местной жительницы. Женщина попросила защитить её честь и достоинство. В ходе разбирательства сотрудники прокуратуры установили, что жительница посёлка Смирных использовала для этого мобильный телефон.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях – оскорбление. Мировой судья судебного участка № 14 рассмотрел дело и назначил виновной штраф – 7 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.