Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 мая из-за погодных условий был отменен рейс с Камчатки в Северо-Курильск, который выполняла авиакомпания «Тайга» совместно с «Авророй». После этого авиакомпания «Тайга» в одностороннем порядке расторгла договоры перевозки с пассажирами и вернула денежные средства, пишет ТК "41 Регион".

Часть пассажиров смогла разместиться самостоятельно. Однако восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово в ожидании решения вопросов с проживанием и питанием.

Министр транспорта Камчатского края Александр Сафонов лично обратился к нескольким предпринимателям, и в оперативном порядке помогли этим людям: перевезли их из аэропорта до гостиницы в Елизовском районе, разместили, обеспечили горячим питанием.