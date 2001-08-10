Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2026
Сейчас 11:19
75,44|88,27
В Южно-Сахалинске 6 мая ограничат движение
13:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Авиакомпания "Тайга" расторгла договоры перевозки с пассажирами, направлявшимися в Северо-Курильск

Авиакомпания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 мая из-за погодных условий был отменен рейс с Камчатки в Северо-Курильск, который выполняла авиакомпания «Тайга» совместно с «Авророй». После этого авиакомпания «Тайга» в одностороннем порядке расторгла договоры перевозки с пассажирами и вернула денежные средства, пишет ТК "41 Регион".

Часть пассажиров смогла разместиться самостоятельно. Однако восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово в ожидании решения вопросов с проживанием и питанием.

Министр транспорта Камчатского края Александр Сафонов лично обратился к нескольким предпринимателям, и в оперативном порядке помогли этим людям: перевезли их из аэропорта до гостиницы в Елизовском районе, разместили, обеспечили горячим питанием.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?