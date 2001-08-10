Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2026
Сейчас 11:19
75,44|88,27
В Южно-Сахалинске 6 мая ограничат движение
10:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Томари водитель без прав съехал на Subaru Exiga в кювет

В Томари водитель без прав съехал на Subaru Exiga в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томаринском районе 25-летний водитель без прав не справился с управлением Subaru Exiga, съехал в кювет и получил травмы – все из-за непристегнутого ремня безопасности. ДТП случилось ночью 3 мая 2026 года в городе Томари на улице Октябрьской. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, молодой человек сам спровоцировал аварию и стал ее единственным пострадавшим.

Ровно в 1 час 30 минут возле дома 42 по улице Октябрьской водитель автомобиля Subaru Exiga потерял управление. Мужчина не имел права на управление транспортным средством. В результате маневр закончился съездом в кювет.

В этой аварии водитель получил телесные повреждения. Ремень безопасности он не использовал. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Ведомство напоминает: управление машиной без прав и игнорирование ремней безопасности многократно повышают риск тяжелых последствий при любой аварии.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?