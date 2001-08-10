На Сахалине пенсионер украл детскую коляску и переделал под тележку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
33-летняя жительница Южно-Сахалинска оставила детскую коляску у подъезда многоквартирного дома и поднялась с ребёнком на руках в квартиру – злоумышленник немедленно воспользовался этим.
Ранее судимый 63-летний гражданин приметил оставленную вещь, убедился, что за ним никто не наблюдает, похитил коляску и откатил её к себе домой, после чего переделал её под тележку. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России «Южно-Сахалинск», сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Заявление о краже поступило в дежурную часть полиции от самой владелицы пропавшей вещи. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый местный житель 63 лет. Полицейские выяснили детали произошедшего: фигурант находился неподалёку в тот момент, когда мать с ребёнком зашла в подъезд, и проследил за оставленной без присмотра коляской.
В отношении подозреваемого следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая со значительным ущербом гражданину. Следователи избрали фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал публикуется на основании предварительных данных.
