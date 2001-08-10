Житель Невельска получил 3,5 года колонии за кражу денег с чужого телефона

Невельский городской суд приговорил ранее судимого местного жителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина совершил кражу денег с банковского счета. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, преступление произошло в ноябре 2025 года.

В ходе распития спиртных напитков злоумышленник знал, что у потерпевшего на счету есть деньги. Мужчина воспользовался чужим сотовым телефоном и перевел себе 27 010 рублей. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному реальный срок лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.