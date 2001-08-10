14:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине наказали строителей за работу без документов у рек Правда и Лютога

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура предотвратила незаконное использование двух водных объектов – реки Правда в Холмском районе и реки Лютога в Анивском районе. Строительные организации вели работы без оформленных решений на право пользования.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, компании ремонтировали мост через реку Правда на трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, а также строили пешеходный мост через реку Лютога.

В феврале 2026 года прокуроры внесли руководителям организаций представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого строители обратились в областное министерство экологии и устойчивого развития и 11 марта и 1 апреля 2026 года получили решения о предоставлении частей рек в пользование. Документы обязали водопользователей проводить необходимые водохозяйственные мероприятия и отчитываться об их выполнении.

Кроме того, 19 и 31 марта 2026 года прокурор оштрафовал руководителей компаний по статье 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов). Общая сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.

