В Южно-Сахалинске няня похитила у работодательницы деньги и ювелирные украшения

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска изобличили 48-летнюю подозреваемую в краже ювелирных изделий и денег из квартиры. Женщина работала няней в семье потерпевшей и имела свободный доступ в жилище. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, общая сумма ущерба составила 255 тысяч рублей.

С февраля по март 2026 года подозреваемая, ранее уже судимая, нашла в одной из комнат 95 тысяч рублей и ювелирные украшения хозяйки. Женщина недолго раздумывала – она забрала деньги и драгоценности и отправилась в ломбард. Там она сдала похищенное имущество и выручила за него 160 тысяч рублей.

Против фигурантки полицейские возбудили уголовное дело – кража в крупном размере. Суд избрал для женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.