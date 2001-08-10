13:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские полицейские раскрыли две кражи виски из магазинов

Сотрудники сахалинской полиции раскрыли две кражи алкогольной продукции – общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. В обоих случаях подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, один из инцидентов произошёл в Корсакове, другой – в Южно-Сахалинске.

В Корсакове 41-летний житель Южно-Сахалинска зашёл в специализированный алкогольный магазин. Мужчина дождался момента, когда продавцы не смотрели в его сторону, взял с полки бутылку виски, спрятал её под куртку и быстро скрылся. Своими действиями он причинил ущерб в 9 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске оперативники уголовного розыска установили 63-летнего местного жителя – он похитил элитный алкоголь на сумму 8 тысяч рублей.

Против обоих граждан правоохранители возбудили уголовные дела. В каждом случае речь идёт о краже – тайном хищении чужого имущества. Теперь подозреваемым грозит ответственность по закону.

