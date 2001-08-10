В Южно-Сахалинске столкнулись Subaru Forester и Toyota Raiz

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 апреля 2026 года в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 72-летняя водитель автомобиля Toyota Raiz получила травмы.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УГИБДД, авария случилась в 18 часов 35 минут. 30-летний водитель управлял автомобилем Subaru Forester. Он двигался по автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в северном направлении. На 0 километре 25 метров при повороте налево на нерегулируемом перекрестке проспекта Мира и переулка Посадский мужчина не уступил дорогу.

В этот момент по встречной полосе ехал автомобиль Toyota Raiz. Водитель Subaru Forester совершил столкновение с этой иномаркой. Удар пришелся на сторону, где находилась 72-летняя женщина за рулем Toyota Raiz. В результате аварии пенсионерка получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проверку по факту этого ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.