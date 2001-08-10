В Южно-Сахалинске на улице Дзержинского на два дня ограничат движение
16:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Тымовского района посадил коноплю в лесу и попал под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

37-летний житель Тымовского района вырастил коноплю в лесу и теперь ответит в суде. Мужчина уже имел судимость ранее.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в мае 2025 года обвиняемый посадил семена наркотического растения рода конопля в лесном массиве недалеко от своего дома. В сентябре того же года он собрал листья, высушил их и разложил по контейнерам. Всё это мужчина делал для себя, а не на продажу.

Позже сотрудники полиции нашли и изъяли запрещённые вещества по месту его жительства. Следователь завершил расследование уголовного дела. Теперь мужчину ждёт суд.

