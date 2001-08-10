В Петропавловске-Камчатском суд заключил под стражу 21-летнего жителя Вологды. Мужчина выступал курьером телефонных аферистов и забрал у местного предпринимателя больше 32 миллионов рублей, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на данные из прокуратуры и суда.

Злоумышленники связались с 57-летним бизнесменом через мессенджер. Под предлогом установки домофона они выманили у него код из СМС.

Затем мужчине позвонили лже-сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили его, что его деньги могут украсть для финансирования ВСУ, и потребовали передать их курьеру для размещения на «безопасном счёте».

Бизнесмен поверил мошенникам. Несколько дней он снимал наличные и лично отдал курьеру 32 миллиона 700 тысяч рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и отдела по борьбе с киберпреступлениями управления МВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке управления Росгвардии по Камчатскому краю задержали подозреваемого.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщили в полиции.

Прокуратура Камчатского края контролирует расследование.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток», – сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

На допросе задержанный рассказал о ещё одном пострадавшем. Первого и третьего апреля в Елизове у цветочного магазина «Сакура» мужчина передал курьеру более 10 миллионов рублей. Сейчас полицейские разыскивают этого потерпевшего.