Житель Троицкого взломал дверь отверткой и украл алкоголь у родственника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

52-летний житель села Троицкое обвиняется в краже алкогольной продукции у своего родственника. Мужчина взломал дверь комнаты отверткой и выпил похищенное.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, заявитель и подозреваемый жили вместе в одной квартире. Когда родственник собрался переезжать, он сложил свои личные вещи в отдельной комнате и запер дверь на ключ.

Подозреваемый знал, что там хранится коллекция спиртного. Однажды он взял отвертку, взломал замок, зашел в комнату и украл алкогольные напитки. Через некоторое время он их выпил. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Следователь возбудил уголовное дело. Подозреваемому запретили покидать место жительства и обязали являться по вызовам.