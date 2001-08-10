"Куратор из ФСБ" пытался обмануть министра МЧС Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники попытались обмануть министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, используя распространённую схему с "куратором из ФСБ". Об этом чиновник рассказал в своих социальных сетях, сообщает ТК "41 Регион".

По словам Лебедева, злоумышленники вышли на связь через мессенджер и попытались подготовить его к телефонному звонку от якобы сотрудника силовых структур.

"Выродки совсем совесть потеряли. Мошенники лезут через мессенджеры. Опять старая схема: сначала предупреждение о звонке "куратора с ФСБ", затем сам звонок с "разводом"", - написал он.

Министр отметил, что не стал долго общаться с аферистами. По его словам, разговор неожиданно закончился после упоминания Крыма.

"Каюсь, терпения возиться с мошенниками не хватило. Зашёл с козырей. Крым, по-прежнему, лучше всякой иконы отгоняет всех чертей. Как только зашёл разговор про Крым, мошенник исчез", - сообщил Лебедев.

Глава ведомства также обратился к жителям Камчатки с предупреждением о подобных схемах. Он напомнил, что злоумышленники часто пытаются убедить жертву перевести деньги на так называемый "безопасный счёт" или выполнить другие финансовые операции.

"Помните, что через мессенджеры к вам могут лезть анонимные негодяи, цель которых - украсть ваши деньги. Не разговаривайте с незнакомцами. Как только речь заходит про деньги, кураторов и подобные вещи - сразу кладите трубку", - подчеркнул Лебедев.