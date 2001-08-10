На Сахалине за сутки выявили почти полторы сотни нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре и районах Сахалина подведены итоги очередного дня рейдовой работы дорожной полиции. Сводка происшествий зафиксировала как грубые нарушения правил водителями, так и традиционные меры административного воздействия на нарушителей.
За прошедшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Одновременно с этим, сотрудниками Госавтоинспекции велась активная работа по пресечению нарушений на дорогах. В ходе профилактических мероприятий было выявлено 146 фактов несоблюдения правил дорожного движения.
Особое внимание инспекторы уделили нетрезвым водителям. От управления транспортными средствами были отстранены семеро автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 15 водителей, которые либо никогда не получали водительских прав, либо уже были лишены их по решению суда.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, в поле зрения полицейских попали и другие категории нарушителей. К административной ответственности привлечен один водитель, управлявший машиной без государственных регистрационных знаков, а также двое автолюбителей, чьи транспортные средства не были зарегистрированы в установленном порядке. Продолжается борьба и с излишне «затемненными» автомобилями: наказание за тонировку стекол назначено двадцати водителям. Еще двое были оштрафованы за наличие технических неисправностей в автомобилях. Привлечен к ответственности и один пешеход, нарушивший правила дорожного движения.
Помимо этого, сотрудниками составлено восемь административных материалов на водителей, вовремя не оплативших штрафы за предыдущие нарушения. Шесть автомобилей, чьи владельцы грубо нарушили закон, были задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Значительный объем работы по фиксации нарушений выполнили автоматические комплексы. Стационарными камерами фото- и видеофиксации за минувшие сутки было зарегистрировано 2624 эпизода несоблюдения Правил дорожного движения.
