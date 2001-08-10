Житель Холмска получил пять лет колонии за избиение гостя металлической трубой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент, который привел к травмам потерпевшего, произошел в середине августа 2024 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, осужденный был недоволен тем, что в его квартире находился гость. Схватив мужчину за одежду, хозяин жилья вытолкнул его на лестничную площадку, после чего нанес множественные удары кулаками по голове и телу. Кроме того, в ходе избиения он применил металлическую трубу в качестве оружия. Полученные потерпевшим травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, настаивая на том, что телесных повреждений не причинял. Однако государственный обвинитель представил доказательства, неопровержимо свидетельствующие об обратном.
Суд, изучив все обстоятельства дела, личность виновного и принимая во внимание позицию прокурора, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 5 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
