23-летняя жительница Охи зарезала 48-летнего сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе молодая женщина задержана по подозрению в убийстве своего сожителя. Конфликт между ними вспыхнул в квартире на улице Дзержинского и закончился трагедией.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, преступление произошло 16 февраля. В тот день 23-летняя обвиняемая находилась в квартире вместе со своим 48-летним сожителем. Между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта женщина схватила нож и нанесла им один удар в область грудной клетки мужчины.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемую задержали. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения - следователи намерены ходатайствовать о заключении женщины под стражу. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.