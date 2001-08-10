Житель Корсакова похитил уличные гирлянды и шары для украшения своей квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи ОМВД России "Корсаковский" завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в серии краж новогодних украшений с фасадов городских заведений, которые он использовал для оформления собственной квартиры.

Как установили полицейские, отсутствие постоянного заработка и желание встретить праздники в нарядной обстановке подтолкнули фигуранта на преступления. Вечером 16 декабря мужчина взял сумку и нож, подошел к салону красоты и срезал с его перил елочную гирлянду. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, похищенный декор он сразу развесил у себя дома.

Через четыре дня обвиняемый повторил кражу, на этот раз у кафе. Он снял красные новогодние шары, украшавшие входную группу заведения, сложил их в рюкзак и позже использовал для украшения домашней елки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность похитителя, обнаружили и изъяли все украшения в его квартире.

Общий материальный ущерб от действий мужчины превысил 8 800 рублей. Следователи собрали доказательства, которые легли в основу уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Дело направили в суд для рассмотрения по существу.