Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2026
Сейчас 12:27
77,21|91,94
Против сахалинки возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского
08:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за сутки не зафиксировали ДТП с травмами людей, однако инспекторы ДПС выявили значительное количество административных нарушений. Основное внимание правоохранителей было сосредоточено на пресечении управления транспортом в пьяном виде и без соответствующего права.

За прошедшие 24 часа сотрудники Госавтоинспекции Сахалина провели комплекс профилактических мероприятий, в ходе которых они пресекли 178 нарушений ПДД. Как сообщили ТИА "Острова" в областном управлении ГИБДД, стражи порядка задержали шестерых водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще 15 человек оказались за рулем, не имея права на управление транспортными средствами либо будучи лишенными такого права судом.

Инспекторы также привлекли к ответственности водителей за ряд других серьезных нарушений. Среди них - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными машинами и автомобилями без государственных номеров. Отдельное внимание уделили техническому состоянию транспорта: оштрафовали водителей 15 автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол и 9 - с нестандартными глушителями. Не остались без последствий и нарушения в сфере безопасности пассажиров: четыре водителя нарушили правила перевозки детей, пятеро не уступили дорогу пешеходам.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД составили 23 административных протокола на граждан, просрочивших уплату ранее назначенных штрафов. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали за тот же период еще 847 нарушений ПДД. В результате рейдов полиция задержала и поместила на специализированную стоянку семь автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?