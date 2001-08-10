Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за сутки не зафиксировали ДТП с травмами людей, однако инспекторы ДПС выявили значительное количество административных нарушений. Основное внимание правоохранителей было сосредоточено на пресечении управления транспортом в пьяном виде и без соответствующего права.
За прошедшие 24 часа сотрудники Госавтоинспекции Сахалина провели комплекс профилактических мероприятий, в ходе которых они пресекли 178 нарушений ПДД. Как сообщили ТИА "Острова" в областном управлении ГИБДД, стражи порядка задержали шестерых водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще 15 человек оказались за рулем, не имея права на управление транспортными средствами либо будучи лишенными такого права судом.
Инспекторы также привлекли к ответственности водителей за ряд других серьезных нарушений. Среди них - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными машинами и автомобилями без государственных номеров. Отдельное внимание уделили техническому состоянию транспорта: оштрафовали водителей 15 автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол и 9 - с нестандартными глушителями. Не остались без последствий и нарушения в сфере безопасности пассажиров: четыре водителя нарушили правила перевозки детей, пятеро не уступили дорогу пешеходам.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД составили 23 административных протокола на граждан, просрочивших уплату ранее назначенных штрафов. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали за тот же период еще 847 нарушений ПДД. В результате рейдов полиция задержала и поместила на специализированную стоянку семь автомобилей.
