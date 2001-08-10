Полиция Южно-Сахалинска задержала мошенника, обманувшего пенсионерку на 21 тысячу рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оперативники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску раскрыли хищение денежных средств у 79-летней местной жительницы. Молодой человек похитил сбережения пенсионерки, предложив ей услуги по монтажу систем видеонаблюдения.
Пожилая женщина обратилась в полицию после того, как откликнулась на объявление об установке камер. Приглашенный для консультации "мастер" убедил ее в необходимости срочных работ. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник попросил у потерпевшей 9 тысяч рублей на закупку кабеля, сославшись на работу с помощником, а затем получил еще 12 тысяч рублей за якобы помощь в выборе оборудования.
Забрав в общей сложности 21 тысячу рублей, подозреваемый перестал отвечать на звонки и не приступил к выполнению обязательств. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение этого человека. Им оказался 20-летний ранее судимый житель города Корсакова, который изначально не планировал выполнять заказ, а потратил полученные средства на личные нужды.
По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
