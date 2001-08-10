На Камчатке вступил в силу приговор гиду по делу о смертельном восхождении на Ключевской вулкан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд оставил без изменения приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка. Трагедия, унёсшая жизнь 8 путешественников, произошла в сентябре 2022 года - тур организовал директор новосибирской турфирмы "Экстрим Тайм" Андрей Степанов. Он знал о закрытии вулкана для посещения, но всё же разместил рекламное объявление в сети, пишет ТК "41 Регион".

В августе текущего года Усть-Камчатский районный суд признал гида - Ивана Алабугина виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он был приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В апелляции осужденный и его адвокаты настаивали на невиновности и отмене приговора. Суд не нашел оснований для оправдания осужденного.

Приговор вступил в силу.