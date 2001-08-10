Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на дорогах Сахалинской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 421 нарушение правил дорожного движения, задержав 38 нетрезвых водителей и 46 автомобилистов, управлявших транспортом без прав.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, в ходе профилактических мероприятий инспекторы отстранили от управления транспортными средствами 38 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 46 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда.
Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы на 35 водителей, которые своевременно не уплатили штрафы. Нарушителями правил также оказались 7 пешеходов. В результате рейдовых мероприятий автоинспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 33 автомобиля.
Среди других выявленных нарушений: управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков (1 случай), выезд на полосу встречного движения (6 случаев), управление незарегистрированными транспортными средствами (10 случаев), тонировка стекол (36 случаев), нарушение правил перевозки детей (11 случаев), непристегнутые ремни безопасности (13 случаев), не предоставление преимущества пешеходам (5 случаев) и управление транспортными средствами с техническими неисправностями (4 случая).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав
09:11 Сегодня В Приморье возбуждено уголовное дело из-за буллинега 8-летней школьницы
09:33 Сегодня Школьные лесничества Сахалина соберутся на пятый областной слет
09:34 Сегодня Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
08:55 15 Сентября На Сахалин прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
Выбор редакции
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?