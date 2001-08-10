Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За выходные дни на дорогах Сахалинской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 421 нарушение правил дорожного движения, задержав 38 нетрезвых водителей и 46 автомобилистов, управлявших транспортом без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, в ходе профилактических мероприятий инспекторы отстранили от управления транспортными средствами 38 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 46 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы на 35 водителей, которые своевременно не уплатили штрафы. Нарушителями правил также оказались 7 пешеходов. В результате рейдовых мероприятий автоинспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 33 автомобиля.

Среди других выявленных нарушений: управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков (1 случай), выезд на полосу встречного движения (6 случаев), управление незарегистрированными транспортными средствами (10 случаев), тонировка стекол (36 случаев), нарушение правил перевозки детей (11 случаев), непристегнутые ремни безопасности (13 случаев), не предоставление преимущества пешеходам (5 случаев) и управление транспортными средствами с техническими неисправностями (4 случая).