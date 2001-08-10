Внедорожник съехал в кювет на трассе Невельск – Томари
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине 28 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Suzuki, который съехал с дороги и перевернулся на бок. К счастью, пострадавших в аварии нет, а на место оперативно прибыли спасатели, которые восстановили положение автомобиля.
Инцидент случился на 145-м километре автодороги Невельск - Томари - Аэропорт Шахтёрск, в районе села Неводское. В 08:30 диспетчер Томаринского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП. Уже в 08:47 на место происшествия прибыли пять сотрудников пожарно-спасательной части № 29 города Томари на одном спецтранспортном средстве. Они установили, что внедорожник Suzuki оказался в кювете и лежит на боку, но внутри никто не пострадал.
Спасатели провели осмотр и приступили к работам по возвращению автомобиля на колёса. После стабилизации положения машины они убедились, что она не создаёт угрозы для других участников движения. По завершении операции пожарные покинули место происшествия и вернулись в подразделение. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 5 человек и 1 единицу техники.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", подобные инциденты требуют оперативного реагирования, даже если нет пострадавших. Спасатели действуют по заранее отработанному алгоритму, чтобы минимизировать риски и быстро восстановить безопасность на участке дороги.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:37 Сегодня Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
10:22 Сегодня Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать
10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:05 Сегодня На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 16:38 Сегодня Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 Вчера Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 27 Августа Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?