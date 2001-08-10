Внедорожник съехал в кювет на трассе Невельск – Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине 28 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Suzuki, который съехал с дороги и перевернулся на бок. К счастью, пострадавших в аварии нет, а на место оперативно прибыли спасатели, которые восстановили положение автомобиля.

Инцидент случился на 145-м километре автодороги Невельск - Томари - Аэропорт Шахтёрск, в районе села Неводское. В 08:30 диспетчер Томаринского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП. Уже в 08:47 на место происшествия прибыли пять сотрудников пожарно-спасательной части № 29 города Томари на одном спецтранспортном средстве. Они установили, что внедорожник Suzuki оказался в кювете и лежит на боку, но внутри никто не пострадал.

Спасатели провели осмотр и приступили к работам по возвращению автомобиля на колёса. После стабилизации положения машины они убедились, что она не создаёт угрозы для других участников движения. По завершении операции пожарные покинули место происшествия и вернулись в подразделение. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 5 человек и 1 единицу техники.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", подобные инциденты требуют оперативного реагирования, даже если нет пострадавших. Спасатели действуют по заранее отработанному алгоритму, чтобы минимизировать риски и быстро восстановить безопасность на участке дороги.