Жительница Холмска перевела себе деньги со счета спящей знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция задержала 31-летнюю жительницу Холмска по подозрению в краже крупной суммы денег с банковского счета своей знакомой. Злоумышленница воспользовалась тем, что потерпевшая уснула, и с ее телефона перевела себе 44 500 рублей, предварительно удалив все оповещения о транакциях.

Инцидент произошел в начале июня, однако в дежурную часть ОМВД России по Анивскому району 53-летняя потерпевшая обратилась только 13 июня. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, женщина рассказала, что с ее счета пропали денежные средства. Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемую — ею оказалась знакомая потерпевшей из Холмска.

Выяснилось, что женщины распивали спиртные напитки в компании. В ходе вечера потерпевшая несколько раз упомянула, что на ее банковском счете есть деньги, хотя самой карты при себе не было. Когда хозяйка счета уснула, подозреваемая взяла ее телефон и перевела себе 44 500 рублей тремя отдельными транзакциями. Чтобы скрыть следы преступления, она вернула устройство на место, предварительно удалив все SMS-уведомления из банка.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета. В отношении подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.