Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2025
Сейчас 11:44
79,87|92,86
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. При этом сотрудники ГИБДД в ходе рейдов пресекли 132 нарушения ПДД, включая задержание пьяных водителей и лиц, лишенных прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за сутки инспекторы отстранили от управления трех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 18 человек задержали за управление автомобилем без прав или после лишения водительского удостоверения. Кроме того, автоинспекторы оштрафовали семь водителей за тонировку стекол, одного - за выезд на встречную полосу, а также пять пешеходов за переход дороги в неположенном месте.

Стационарные камеры фиксации нарушений за сутки зарегистрировали 1408 случаев несоблюдения ПДД. Больше всего водителей (1113) превысили скорость, 157 - не пристегнулись ремнями безопасности, а 25 - выехали на встречную полосу. Также на спецстоянку отправили восемь автомобилей за различные нарушения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?