На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. При этом сотрудники ГИБДД в ходе рейдов пресекли 132 нарушения ПДД, включая задержание пьяных водителей и лиц, лишенных прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за сутки инспекторы отстранили от управления трех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 18 человек задержали за управление автомобилем без прав или после лишения водительского удостоверения. Кроме того, автоинспекторы оштрафовали семь водителей за тонировку стекол, одного - за выезд на встречную полосу, а также пять пешеходов за переход дороги в неположенном месте.

Стационарные камеры фиксации нарушений за сутки зарегистрировали 1408 случаев несоблюдения ПДД. Больше всего водителей (1113) превысили скорость, 157 - не пристегнулись ремнями безопасности, а 25 - выехали на встречную полосу. Также на спецстоянку отправили восемь автомобилей за различные нарушения.