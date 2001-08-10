В Приморье на ребенка упали футбольные ворота

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Приморского края начала проверку после инцидента на спортивной площадке школы № 78, где пострадал несовершеннолетний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По данным надзорного ведомства, вечером 3 мая на территории школьного стадиона опрокинулись футбольные ворота, в результате чего ребёнок получил травму. Информация о происшествии поступила из мониторинга СМИ - официальных обращений в правоохранительные органы не поступало.

Прокуратура инициировала процессуальную проверку, которую проводит местный отдел полиции. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование обстоятельств случившегося, включая причины инцидента и соблюдение требований безопасности на спортивных объектах.

Особое внимание будет уделено оценке состояния инфраструктуры стадиона и соответствия её нормам содержания. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.