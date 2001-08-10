Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2025
Сейчас 19:12
81,56|93,17
Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая
09:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

167 нарушений правил дорожного движения выявили за сутки на Сахалине

167 нарушений правил дорожного движения выявили за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на территории Сахалина произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 167 нарушений правил дорожного движения, среди которых значительное число случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, четверых водителей задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения. У 13 водителей не было прав, либо они были лишены этого права по решению суда. Кроме того, к административной ответственности привлечены водители, нарушившие различные правила, такие как выезд на встречную полосу и использование незарегистрированных транспортных средств.

Среди других нарушений, зафиксированных Госавтоинспекцией, оказались случаи неправильного использования ремней безопасности, управление автомобилями с тонировкой на стеклах и нарушения правил перевозки детей. Также составили 19 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате работы инспекторов на специализированную стоянку задержали 9 автомобилей, что подчеркивает активные меры, принимаемые для обеспечения безопасности на дорогах региона.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2287 нарушений правил дорожного движения, среди которых 2108 случаев превышения скорости. Водители также были привлечены к ответственности за движение на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения, что свидетельствует о необходимости повышенного контроля за соблюдением правил на дорогах Сахалина.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?