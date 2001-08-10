167 нарушений правил дорожного движения выявили за сутки на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на территории Сахалина произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 167 нарушений правил дорожного движения, среди которых значительное число случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, четверых водителей задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения. У 13 водителей не было прав, либо они были лишены этого права по решению суда. Кроме того, к административной ответственности привлечены водители, нарушившие различные правила, такие как выезд на встречную полосу и использование незарегистрированных транспортных средств.
Среди других нарушений, зафиксированных Госавтоинспекцией, оказались случаи неправильного использования ремней безопасности, управление автомобилями с тонировкой на стеклах и нарушения правил перевозки детей. Также составили 19 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате работы инспекторов на специализированную стоянку задержали 9 автомобилей, что подчеркивает активные меры, принимаемые для обеспечения безопасности на дорогах региона.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2287 нарушений правил дорожного движения, среди которых 2108 случаев превышения скорости. Водители также были привлечены к ответственности за движение на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения, что свидетельствует о необходимости повышенного контроля за соблюдением правил на дорогах Сахалина.
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