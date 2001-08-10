Следственный комитет возбудил дело по факту убийства в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Оха возбудил уголовное дело против 23-летнего мужчины по признакам убийства, что предусмотрено частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, трагический инцидент произошел 23 апреля 2025 года, когда обвиняемый, находясь в квартире на улице Комсомольской, распивал алкоголь вместе с матерью и ранее незнакомым мужчиной.

Во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим возникла конфликтная ситуация, которая быстро переросла в ссору. В ходе этого спора обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары по голове, что привело к его смерти на месте происшествия. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, следственные органы активно работают над делом, собирая и фиксируя доказательства.

В настоящее время обвиняемый задержан, и следователи решают, какую меру пресечения применить к нему. Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы нацелены на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.