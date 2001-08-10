Углегорская прокуратура выявила нарушения в обеспечении топливом котельной Шахтерска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорская городская прокуратура продолжает контролировать ход отопительного сезона на территории муниципального образования. В ходе проверки специалисты выявили серьезные нарушения в работе котельной в поселке Шахтерск, где запасы твердого топлива практически иссякли, а руководство предприятия не предпринимало мер для их пополнения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, котельную в Шахтерске обслуживает МКП "Шахтерское коммунальное хозяйство". На момент проверки запасов топлива хватало лишь на шесть суток, при этом предприятие не закупало новые партии из-за задолженности перед поставщиком. Прокуратура выявила нарушения законодательства и внесла представление главе Углегорского муниципального округа.

В результате рассмотрения представления руководство МКП "Шахтерское коммунальное хозяйство" скорректировало работу, а директор предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Поставки топлива возобновили, чтобы избежать сбоев в отоплении. Кроме того, по инициативе прокуратуры Сахалинское управление Ростехнадзора оштрафовало директора МКП на 30 тысяч рублей. Решение о штрафе пока не вступило в законную силу.