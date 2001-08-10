Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2025
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15:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуроры оценивают последствия обрушения дороги на 143 км трассы Невельск – Шахтерск

Прокуроры оценивают последствия обрушения дороги на 143 км трассы Невельск – Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района начала проверку после обрушения участка автодороги Невельск-Томари-Аэропорт Шахтерск на 143 километре. Как сообщили ТИА "Острова" в надзорном ведомстве, специалисты изучат соблюдение требований безопасности дорожного движения и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Надзорные мероприятия охватят все аспекты произошедшего инцидента. "Мы тщательно проверим, соблюдали ли дорожные службы все нормативные требования при содержании этого участка трассы", - рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Томаринского района.

По итогам проверки прокуроры примут соответствующие меры реагирования, если обнаружат нарушения. В ведомстве подчеркнули, что подобные происшествия создают угрозу безопасности участников дорожного движения и требуют тщательного разбирательства.

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