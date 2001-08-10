Тихоокеанское
информационное агентство
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09:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине Госавтоинспекция пресекла 209 нарушений ПДД

За сутки на Сахалине Госавтоинспекция пресекла 209 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Как сообщает ТИА "Острова", сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили и пресекли 209 нарушений правил дорожного движения (ПДД) на территории региона.

В рамках операции инспекторы задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они отстранили от управления 15 водителей, которые либо не имели прав на вождение, либо были лишены их по решению суда. Также к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения, включая выезд на полосу встречного движения, управление незарегистрированными автомобилями и использование "тонировки" на стеклах.

Среди других нарушений, выявленных инспекторами, оказались случаи неправильной перевозки детей, несоблюдение правил применения ремней безопасности, а также не предоставление преимущества пешеходам. В общей сложности составили 10 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате мероприятий также задержали и поместили на специализированную стоянку пять автомобилей, нарушивших правила эксплуатации. Госавтоинспекция продолжает работу по повышению безопасности на дорогах региона.

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