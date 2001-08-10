За сутки на Сахалине Госавтоинспекция пресекла 209 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Как сообщает ТИА "Острова", сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили и пресекли 209 нарушений правил дорожного движения (ПДД) на территории региона.
В рамках операции инспекторы задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они отстранили от управления 15 водителей, которые либо не имели прав на вождение, либо были лишены их по решению суда. Также к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения, включая выезд на полосу встречного движения, управление незарегистрированными автомобилями и использование "тонировки" на стеклах.
Среди других нарушений, выявленных инспекторами, оказались случаи неправильной перевозки детей, несоблюдение правил применения ремней безопасности, а также не предоставление преимущества пешеходам. В общей сложности составили 10 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате мероприятий также задержали и поместили на специализированную стоянку пять автомобилей, нарушивших правила эксплуатации. Госавтоинспекция продолжает работу по повышению безопасности на дорогах региона.
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