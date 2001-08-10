На Сахалине руководитель стройфирмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против руководителя строительной компании. Как стало известно ТИА "Острова", подрядчик использовал более дешевый бетон, чем требовал проект, похитив таким образом 15,7 млн рублей.

Следствие установило, что обвиняемый сознательно применял бетон более низкого класса при строительстве многоквартирных домов. "После сдачи объектов в эксплуатацию в стенах появились трещины, что подтвердило использование некачественных материалов", - рассказали в прокуратуре. Гражданский иск о возмещении ущерба уже поступил в суд.

Несмотря на то, что подозреваемый не признает вину, собранных доказательств хватило для утверждения обвинительного заключения. За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас дело готовят к передаче в суд.